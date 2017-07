MÄRKTE 2-Dax vor EZB-Entscheid etwas höher erwartet

Frankfurt, 20. Jul (Reuters) - Positive Vorgaben aus Fernost und New York könnten die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag stützen. Allerdings dürfte die Ratssitzung der EZB die Kauflaune vieler Anleger bremsen. Eine Zinsänderung wurde zwar nicht erwartet, aber die EZB könnte Experten zufolge einen Mini-Schritt in Richtung Eindämmung der Geldflut wagen. Banken und Broker sagten für die Eröffnung leicht steigende Kurse voraus. Schon am Mittwoch hatten sich die Anleger mit Blick auf die EZB-Ratssitzung zurückgehalten. Der Dax hatte 0,2 Prozent auf 12.452 Zähler zugelegt.

Die EZB-Entscheidung wird gegen 13.45 Uhr MESZ bekanntgegeben, die Pressekonferenz von EZB-Chef Mario Draghi beginnt um 14.30 Uhr. Auf der Konjunkturseite stehen einige US-Daten wie der Konjunkturindex der Fed von Philadelphia an. Derweil nimmt die Bilanzsaison auch hierzulande mit den Zahlen von SAP Fahrt auf. Die Softwareschmiede legte am Morgen Quartalsergebnisse vor und kündigte einen Aktienrückkauf an. Daneben standen einige Bilanzen von Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe auf den Terminkalendern.

In New York hatten die Kurse am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa ihre Gewinne etwas ausgeweitet: Der Dow-Jones ging mit einem Plus von 0,3 Prozent aus dem Handel. Der Nasdaq-Composite und der S&P 500-Index gewannen je 0,6 Prozent und erreichten Rekordstände.

In Tokio lag der Nikkei-Index am Donnerstag kurz vor Schluss 0,7 Prozent höher. Japans Notenbank hält an der lockeren Geldpolitik vorerst weiter fest. In Shanghai stiegen die Indizes je um etwa 0,2 Prozent.