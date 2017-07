MÄRKTE 2-Börsianer erwarten gemächlichen Wochenausklang

Frankfurt, 21. Jul (Reuters) - Zum Wochenausklang dürften es Anleger ruhig angehen lassen. Banken und Broker sehen den Dax zu Handelsstart am Freitag unverändert. Am Donnerstag schloss er nach einer Berg- und Talfahrt wegen der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) unverändert bei 12.447,25 Punkten.

Der Terminkalender ist dünn bestückt. Lediglich der Siemens-Rivale General Electric legt seine Quartalsbilanz vor und der Telekomanbieter Vodafone lässt sich in die Bücher blicken. Aus dem deutschen Technologieindex TecDax berichtet der Krankenhausdienstleister Sartorius über den Verlauf des vergangenen Quartals. Vonseiten der Konjunktur sind keine Daten zu erwarten.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland die Verluste etwas eingedämmt. Der Dow Jones beendete die Sitzung nur noch 0,1 Prozent tiefer mit 21.611 Punkten. Der Nasdaq gewann 0,1 Prozent, der S&P500 blieb fast unverändert bei 2473,45 Punkten.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,2 Prozent auf 20.111 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 3241 Punkte.