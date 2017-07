MÄRKTE 2-Stabilisierung des Dax erwartet - Euro-Stärke belastet

Frankfurt, 24. Jul (Reuters) - Nach seinen Kursverlusten der Vorwoche wird der Dax Börsianern zufolge am Montag kaum verändert starten. Die anhaltende Euro-Stärke, die ihm am Freitag einen Kursverlust von 1,7 Prozent eingebrockt hatte, laste aber weiter auf ihm. Die Gemeinschaftswährung stieg zum Wochenauftakt auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 1,1684 Dollar.

Vor diesem Hintergrund warteten Anleger gespannt auf die Stimmungsbarometer der Einkaufsmanager aus Deutschland und der Euro-Zone. Starke Zahlen könnten dem Euro einen weiteren Schub geben, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste eingegrenzt. Der Dow Jones beendete die Sitzung am Freitag 0,1 Prozent tiefer, während der Nasdaq fast unverändert bei 6387,75 Stellen blieb. Der S&P500 stagnierte ebenfalls bei 2472,54 Punkten.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag um 0,6 Prozent auf 19.972 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg dagegen um 0,5 Prozent auf 3254 Punkte. (Reporter: Hakan Ersen. Redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)