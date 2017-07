MÄRKTE 2-Dax-Anleger dürften vorsichtig bleiben

Frankfurt, 25. Jul (Reuters) - Angesichts der laufenden Berichtssaison dürften sich die Anleger in Deutschland am Dienstag eher bedeckt halten. Banken und Broker sagten für die Eröffnung lediglich geringe Kursgewinne voraus. Am Montag hatte der Dax mit 12.208 Punkten 0,3 Prozent niedriger geschlossen. Dabei hatte er sich aber in der Schlussauktion über die 12.200er Marke gerettet, was den Markt laut Händlern aus charttechnischer Sicht etwas stützen sollte.

Im Tagesverlauf am Dienstag stehen unter anderem in den USA die Zahlen von McDonalds und GM auf dem Terminkalender. Hierzulande werden unter anderem die Zwischenberichte von Covestro, Hochtief und Aixtron analysiert werden. Zudem ranken sich die Spekulationen weiter um die Autobauer. Laut einem Medienbericht kam Daimler mit seiner Selbstanzeige bei den Wettbewerbsbehörden wegen des mutmaßlichen Kartells in der Autoindustrie Volkswagen zuvor.

Auf der Konjunkturseite steht am Vormittag unter anderem der Ifo-Geschäftsklima-Index für Deutschland an. Am Nachmittag wird in den USA der Index zum Verbrauchervertrauen im Juli veröffentlicht. Zudem beginnt der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) seine zweitägige Sitzung. Zinsenänderungen werden nicht erwartet, das Ergebnis wird am Mittwochabend (MESZ) mitgeteilt.

In New York hatten sich die großen Indizes nach Handelsschluss in Europa am Montag kaum mehr bewegt. Der Dow-Jones- und der S&P500-Index waren mit Abschlägen von 0,3 und 0,1 Prozent aus dem Handel gegangen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq hatte dagegen 0,4 Prozent zugelegt. Die Google-Mutter Alphabet hatte am Montagabend nach US-Handelsschluss wegen einer milliardenschweren Rekordstrafe der EU-Kommission einen Gewinneinbruch im abgelaufenen Quartal ausgewiesen. Die Aktien tauchten im nachbörslichen Handel rund drei Prozent ab.

In Fernost tendierten die Börsen am Dienstag ebenfalls uneinheitlich. Der Nikkei-Index war kaum verändert, während in Shanghai die Indizes leicht im Minus notierten.