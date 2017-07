MÄRKTE 2-Dax vor Fed-Entscheidung in enger Spanne erwartet

Frankfurt, 26. Jul (Reuters) - Vor der Fed-Entscheidung am Abend (MESZ) dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt eher bedeckt halten und auf die zahlreichen Bilanzen großer Konzerne wie Daimler fokussieren. Banken und Broker sagten am Mittwochmorgen zunächst kaum veränderte Kurse voraus. Am Dienstag hatte der Dax dank starker Konjunkturdaten 0,5 Prozent auf 12.264,31 Punkte zugelegt.

Eine Zinserhöhung der US-Notenbank gilt unter Anlegern als ausgeschlossen. Sie erhoffen sich vielmehr aus dem Begleitkommentar Hinweise auf die weitere Geldpolitik. Die Fed hatte für 2017 insgesamt drei Schritte signalisiert. Nach den Anhebungen vom März und Juni hält Rabobank-Experte Philip Marey wegen der zurückgehenden Inflation einen weiteren Zinsschritt vor dem Jahresende aber für unwahrscheinlich. Aussagen zum Abbau des billionenschweren Bestands an US-Staatsanleihen seien erst nach der Sitzung im September zu erwarten. Die Entscheidung wird nach Börsenschluss in Europa gegen 20.00 Uhr MESZ bekanntgegeben.

Daneben rollt eine neue Welle von Firmenbilanzen über Börsianer hinweg. Neben dem mit Kartell-Vorwürfen konfrontierten Autobauer Daimler standen die Geschäftszahlen von Peugeot im Fokus.

An der Wall Street hatten sich die großen Indizes am Dienstag nach Handelsschluss kaum mehr bewegt: Der S&P500-Index und der der Nasdaq-Composite hatten ihre Rekord behauptet und waren mit Kursgewinnen von bis zu 0,3 Prozent aus dem Handel gegangen. Der Dow-Jones hatte 0,5 Prozent höher geschlossen.

In Fernost tendierten die Börsen am Mittwoch uneinheitlich. Der Nikkei-Index in Tokio lag 0,4 Prozent höher, während in Shanghai der Blue-Chip-Index 0,8 und der Shanghai-Composite 0,4 Prozent nachgaben.