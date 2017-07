MÄRKTE 2-Stabilisierung des Dax erwartet

Frankfurt, 31. Jul (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Handelswoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Freitag hatte er belastet von enttäuschenden Unternehmensergebnissen 0,4 Prozent tiefer bei 12.162,70 Punkten geschlossen.

Neben der erneuten Flut von Firmenbilanzen richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die anstehenden europäischen Inflationszahlen. Sollte die Teuerung niedriger ausfallen als erwartet, würde dies der Diskussion um die Drosselung der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank (EZB) neue Nahrung geben. Darüber hinaus steht in den USA noch das Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago auf dem Terminplan.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 Prozent höher, während der Nasdaq 0,1 Prozent verlor. Der S&P500 fiel um 0,1 Prozent.

In Tokio blieb der Nikkei-Index am Montag fast unverändert bei 19.956,51 Punkten. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,6 Prozent auf 3273 Punkte.