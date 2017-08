MÄRKTE 2-Apple dürfte Dax stützen - Diesel-Gipfel im Fokus

Frankfurt, 02. Aug (Reuters) - Der Milliarden-Gewinn von Apple und die nachbörsliche Rekordfahrt der Aktien dürften am Mittwoch auch die Stimmung am deutschen Aktienmarkt heben. Allerdings könnte der in Berlin einberufene Diesel-Gipfel von Automanagern und Politikern die Begeisterung der Anleger etwas dämpfen. Banken und Broker sagten für die Eröffnung zunächst nur einen kleinen Anstieg der Kurse voraus. Am Dienstag hatte der Dax dank starker Firmenbilanzen 1,1 Prozent auf 12.251,29 Punkte zugelegt. Die auf Hochtouren laufende Berichtssaison wird Anleger auch hierzulande weiter auf Trab halten. Darüber hinaus warten sie gespannt auf die Beschäftigungsdaten der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Sie liefern einen Vorgeschmack auf die offiziellen Zahlen am Freitag, die für die Geldpolitik der Fed als entscheidend gelten.

An der Wall Street hatten die Kurse am Dienstag nach Handelsschluss in Europa und noch vor der Veröffentlichung der Apple-Zahlen ihre Gewinne behauptet: Der von Rekord zu Rekord eilende Dow Jones näherte sich bis auf wenige Punkte der 22.000er Marke und schloss mit einem Plus von 0,3 Prozent. Im nachbörslichen Handel waren die Apple-Aktien um mehr als sechs Prozent in die Höhe gerauscht. Sollte auch in dieser Börsensitzung die Euphorie andauern, könnte der Dow die 22.000er Marke knacken. Der S&P500 und der Nasdaq gingen mit Kursgewinnen von 0,1 und 0,2 Prozent aus dem Handel.

In Asien tendierten die Börsen unter Führung von Apple-Zulieferern freundlich: Der Nikkei-Index lag in Tokio 0,6 Prozent höher. In Shanghai legten die Kurse etwa 0,1 Prozent zu. (Reporter: Andrea Lentz und Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)