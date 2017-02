FrankfurtDie Rekordjagd an der Wall Street prallt an den deutschen Börsen ab. Banken und Broker erwarten für den Dax am Dienstag kaum veränderte Kurse. Am Montag hatte der Leitindex dank der Hoffnung auf einen US-Wirtschaftsboom 0,9 Prozent auf 11.781,00 Punkte zugelegt.

Neben den zahlreichen Firmenbilanzen richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf den halbjährlichen Auftritt von US-Notenbankchefin Janet Yellen vor dem Kongress (16 Uhr MEZ). Dabei gehe es weniger um die Frage, wann die Zentralbank die Zinsen weiter anhebt, sondern wo die Notenbank grundsätzlich hinsteuert, betonte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt.

Darüber hinaus stehen die Zahlen zum europäischen Wirtschaftswachstum und der ZEW-Index auf dem Terminplan. Letzterer spiegelt die Stimmung der Börsianer wider.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne ausgebaut und waren auf neue Höchststände geklettert. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,7 Prozent höher mit 20.412,16 Punkten, während der Nasdaq 0,5 Prozent gewann. Der S&P500 stieg ebenfalls um ein halbes Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag um 1,1 Prozent auf 19.239 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3212 Punkte. (Reporter: Hakan Ersen und Patricia Uhlig, redigiert von Olaf Brenner; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)