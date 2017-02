FrankfurtGetragen von einer erneuten Flut von Firmenbilanzen wird der Dax Börsianern zufolge am Donnerstag die 12.000er Marke wieder überspringen. Am Mittwoch hatte er sie nicht halten können und 0,3 Prozent im Plus bei 11.998,59 Punkten geschlossen.

Ihre Bücher öffnen unter anderem ProSiebenSat.1 und Henkel. Letzterer verdiente im vierten Quartal operativ etwas mehr als erwartet. In Frankreich gab der Autobauer Peugeot, der den deutschen Konkurrenten Opel übernehmen will, eine Verdoppelung des Gewinns bekannt. Zu den Konjunkturdaten, die auf dem Terminplan stehen, zählen die Zahlen zum deutschen Wirtschaftswachstum und zur Kauflaune der Verbraucher.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland etwas zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 Prozent höher, während der Nasdaq 0,1 Prozent verlor. Der S&P500 fiel um 0,1 Prozent.

In Tokio blieb der Nikkei-Index am Donnerstag fast unverändert bei 19.371,46 Punkten. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,5 Prozent auf 3244 Punkte.