FrankfurtZum Wochenschluss wird der Dax Börsianern zufolge am Freitag kaum verändert starten. Am Donnerstag hatte ihn die Nervosität der Anleger wegen der nahenden Wahlen in Frankreich und den Niederlanden 0,4 Prozent ins Minus auf 11.947,83 Punkte gedrückt.

Einen Einblick in ihre Bücher gewährt unter anderem BASF. Der Chemiekonzern äußerte sich nach einem Gewinnanstieg im abgelaufenen Quartal zuversichtlich für 2017. Bei Volkswagen trifft sich der Aufsichtsrat. Börsianer gehen davon aus, dass der Autobauer anschließend seine Geschäftszahlen veröffentlicht. In den USA stehen unter anderem die von der Universität Michigan ermittelten Daten zum US-Verbrauchervertrauen an sowie die Auftragseingänge für langlebige Güter.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland leicht zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 Prozent höher, während der Nasdaq 0,4 Prozent verlor. Der S&P500 blieb fast unverändert bei 2363,81 Punkten.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,5 Prozent auf 19.284 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite blieb fast unverändert bei 3253 Punkten.