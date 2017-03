FrankfurtAm Rosenmontag wird der Dax Börsianern zufolge auf Erholungskurs gehen. Am Freitag hatte er wegen Gewinnmitnahmen 1,2 Prozent auf 11.804,03 Punkte verloren.

Für reichlich Gesprächsstoff sorgt zu Wochenbeginn das drohende Aus für die Fusion der Frankfurter mit der Londoner Börse. Die London Stock Exchange teilte am Sonntagabend überraschend mit, dass sie eine Forderung der EU-Kommission nicht erfüllen werde, die zur Freigabe der Fusion mit der Deutschen Börse gefordert wurde. Die europäischen Wettbewerbshüter werden den gut 25 Milliarden Euro schweren Deal in der Folge ziemlich sicher untersagen.

Von Seiten der Konjunktur können Anleger aktuelle Daten zum Geschäftsklima und Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone erwarten. In den USA werden im Tagesverlauf die Auftragseingänge für langlebige Güter veröffentlicht.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent und der Nasdaq 0,2 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,1 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag um 0,9 Prozent auf 19.107 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,7 Prozent auf 3232 Punkte. (Reporter: Hakan Ersen und Patricia Uhlig, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)