FrankfurtAngesichts der zahlreichen Krisenherde weltweit werden die Anleger am Mittwoch nach Einschätzung von Händlern vorsichtig bleiben. Banken und Broker sagten für die Dax Eröffnung wenig veränderte Kurse voraus. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,5 Prozent auf 12.139,35 Punkte verloren. Dabei drückte vor allem die Lage in Syrien und Nordkorea die Stimmung. In beiden Krisen deutete sich am Morgen eine Entspannung an: Nach chinesischen Angaben telefonierte Chinas Präsident Xi Jinping mit seinem US-Kollegen Donald Trump und machte sich für eine friedliche Beilegung des Streits mit Nordkorea stark. US-Verteidigungsminister Jim Mattis beteuerte, die gestiegenen Spannungen mit Russland würden nicht außer Kontrolle geraten.

Auf der Unternehmensseite wartete Daimler am Dienstagabend mit Quartalszahlen auf. Die Stuttgarter haben ihr Ergebnis fast verdoppelt, womit Analysten nicht gerechnet hatten.

In New York grenzten die großen Indizes nach Handelsschluss in Europa ihre Verluste am Dienstag deutlich ein und gingen mit Abschlägen von nur noch 0,1 bis 0,2 Prozent aus dem Handel .

In Tokio verlor der Nikkei-Index am Mittwoch 1,3 Prozent. Dabei belastete auch der starke Yen die Stimmung, der die Exportchancen der japanischen Industrie schmälert. In China gaben die Börsen ebenfalls nach: Der Shanghai-Composite lag 0,2 Prozent im Minus. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)