FrankfurtNach dem verlängerten Wochenende dürfte der Dax nach Einschätzung von Börsianern am Dienstag zu Handelstart kaum vom Fleck kommen. Am Freitag hatte er bereits fast unverändert bei 12.438,01 Punkten geschlossen.

Anleger richten ihre Aufmerksamkeit unter anderem auf die Einkommen und Ausgaben der US-Verbraucher. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

An der Wall Street schloss der Dow Jones am Montag 0,1 Prozent tiefer bei 20.914 Punkten. Der Nasdaq ging mit einem Plus von 0,7 Prozent in den Feierabend und der S&P 500 gewann 0,2 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,6 Prozent an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent.