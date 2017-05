FrankfurtAngesichts der nach Handelsschluss anstehenden Bekanntgabe der US-Zinsentscheidung dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch bedeckt halten. Banken und Broker sagten für die Eröffnung kaum veränderte Kurse voraus. Am Dienstag hatte der Dax 0,6 Prozent höher bei 12.507,90 Punkten geschlossen, nachdem er kurz zuvor auf ein Rekordhoch von 12.511,17 Zählern gestiegen war.

Eine Zinserhöhung der Fed gilt als ausgeschlossen, Experten erwarten aber ein Signal für einen solchen Schritt im Juni. Weitere Hinweise erhoffen sich Börsianer von den Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP, die einen Vorgeschmack auf die offiziellen Zahlen am Freitag geben. Analysten rechnen für April mit 175.000 neu geschaffenen Stellen, nach einem Plus von 263.000 im Vormonat.

Auf der Unternehmensseite legt VW seine Geschäftszahlen vor. Zudem dürften die Bilanzen des Gesundheitskonzerns Fresenius und seiner Dialysetochter FMC im Fokus stehen. Die Commerzbank und Allianz haben zu Hauptversammlungen geladen.

An der Wall Street hatten sich die großen Indizes am Dienstag nach Handelsschluss in Europa kaum mehr bewegt. Dabei dämpften vor allem enttäuschende Autoabsatzzahlen die Stimmung. . Die nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen von Apple kamen ebenfalls nicht gut an: Die Aktien des iPhone-Herstellers verloren nachbörslich zwei Prozent.

In China tendierten die Börsen am Mittwoch schwächer, der Shanghai-Composite lag 0,3 Prozent im Minus. In Tokio bleibt die Börse von Mittwoch bis Freitag wegen der nationalen Feiertage ("Goldene Woche") geschlossen.