FrankfurtNach der Rekordrally in den vergangenen Tagen gönnen sich Anleger am Freitag eine Verschnaufpause. Der Dax wird nach Einschätzung von Banken und Brokern etwas schwächer in den Tag starten. Am Donnerstag hatte der Leitindex um ein Prozent auf 12.647,78 Punkte zugelegt.