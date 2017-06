FrankfurtMit Rückenwind aus den USA und Asien dürfte der Dax am Dienstag zu einem neuen Rekordspurt ansetzen. Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge wird der Leitindex mit mehr als 12.900 Punkten in den Handel starten. Sein bisheriges Allzeithoch von 12.921 Zählern hatte er vergangene Woche erklommen. Am Montag stieg der Dax wegen der Erleichterung über den Sieg der reformorientierten Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei der Parlamentswahl um 1,1 Prozent auf 12.888,95 Punkte.

Ihre Aufmerksamkeit richten Investoren unter anderem auf die Zahlen zur Leistungsbilanz der Euro-Zone und der USA. Von diesen erhoffen sie sich Hinweise auf die Geldpolitik der US-Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB).

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne ausgebaut. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,7 Prozent höher mit 21.528 Punkten, der Nasdaq gewann 1,4 Prozent. Der S&P500 stieg um 0,8 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 1,1 Prozent auf 20.292 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite blieb fast unverändert bei 3145 Punkten. (Reporter: Hakan Ersen und Patricia Uhlig; redigiert von Matthias Sobolewski; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)