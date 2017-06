FrankfurtDie aktuelle Schwäche des Ölpreises wird dem Dax Börsianern zufolge am Mittwoch erneut zu schaffen machen. Am Dienstag hatte er nach einem anfänglichen Rekordhoch von 12.951,54 Punkten 0,6 Prozent im Minus bei 12.814,79 Zählern geschlossen.

Die Öl-Sorte Brent aus der Nordsee kostete 45,93 Dollar je Barrel und blieb damit in Sichtweite ihres Sieben-Monats-Tiefs vom Dienstag. "Wenn die Opec-Staaten gehofft haben, dass die Verlängerung der Förderbremse die Preise stabilisieren hilft, haben sie sich geirrt", sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Sollten die US-Förderer ihre Produktion weiter erhöhen und gleichzeitig die Nachfrage aus Asien anhaltend schwächeln, sei ein Fall des Ölpreises auf bis zu 40 Dollar nicht ausgeschlossen.

Investoren richten ihre Aufmerksamkeit zudem auf die offizielle Eröffnung der neuen Legislaturperiode des britischen Parlaments. Dabei verliest Königin Elizabeth traditionell das Regierungsprogramm. Börsianer erhoffen sich davon Hinweise auf den Kurs der Premierministerin Theresa May bei den Brexit-Verhandlungen.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland weiter nachgegeben. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent und der Nasdaq 0,8 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 0,7 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Mittwoch 0,4 Prozent auf 20.155 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 3137 Punkte.