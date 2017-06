FrankfurtZum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax nach Berechnungen von Banken und Brokern tiefer in den Handel starten. Am Donnerstag hatte er leicht im Plus bei 12.794 Punkten geschlossen.

Neben der Entwicklung des Ölpreises richten Anleger ihre Blicke auf Konjunkturdaten: Auf dem Terminplan stehen die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager. In den USA werden Zahlen zum Absatz neuer Eigenheime veröffentlicht.

An der Wall Street schloss der Dow Jones am Donnerstag kaum verändert mit 21.397 Punkten. Der S&P 500 kam ebenfalls nicht vom Fleck, dafür gewann die Technologiebörse Nasdaq 0,5 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,1 Prozent auf 20.127 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,7 Prozent auf 3126 Punkte. (Reporter: Hakan Ersen und Patricia Uhlig; redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)