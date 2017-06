FrankfurtZum Wochenauftakt wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge wenig verändert starten. Am Freitag hatte er wegen der unklaren Ursachen und Folgen des jüngsten Ölpreis-Verfalls 0,5 Prozent auf 12.733,41 Punkte verloren.

Das Hauptaugenmerk der Investoren richtet sich auf den Ifo-Index. Nachdem die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen im Mai auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung geklettert war, rechnen Experten mit einem Rückgang auf 114,4 Punkte von 114,6 Zählern. In den USA werden zudem die Auftragseingänge für langlebige Güter veröffentlicht.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung fast unverändert, während der Nasdaq 0,5 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 0,2 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 0,1 Prozent auf 20.159 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,7 Prozent auf 3180 Punkte.