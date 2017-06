FrankfurtGestützt auf Kursgewinne an den Börsen in New York und Tokio dürfte der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag mit Kursgewinnen starten. Am Mittwoch hatte er 0,2 Prozent im Minus bei 12.647,27 Punkten geschlossen.

Im Tagesverlauf werden zahlreiche Konjunkturdaten Investoren auf Trab halten: Aus Deutschland kommen der GfK-Index zur Kauflaune der Verbraucher und Inflationsdaten. Von letzteren erhoffen sich Investoren Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf europäischer Ebene werden unter anderem Zahlen zum Wirtschaftsklima und den Inflationserwartungen veröffentlicht.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt und ihre Gewinne gehalten. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,7 Prozent und der Nasdaq 1,4 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,9 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Donnerstag um 0,4 Prozent auf 20.219 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3182 Punkte. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)