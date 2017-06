FrankfurtDer steigende Euro treibt Aktionären Sorgenfalten auf die Stirn. Banken und Broker rechnen damit, dass der Dax am Freitag etwas schwächer in den Handel starten wird. Am Donnerstag hatte er belastet von dem seit Tagen anziehenden Euro 1,8 Prozent auf 12.416,19 Punkte verloren. Eine starke Gemeinschaftswährung macht Waren aus der Euro-Zone im Welthandel teurer und die exportorientierten Unternehmen wie die Autobranche damit weniger wettbewerbsfähig. Am Freitag notierte der Euro unverändert bei 1,1438 Dollar.