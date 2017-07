FrankfurtNach den Kursgewinnen zu Wochenstart dürften sich Anleger am Dienstag wieder bedeckt halten. Banken und Broker sehen den Dax zu Handelsbeginn kaum verändert. Am Montag hatte er 1,2 Prozent auf 12.475 Punkte zugelegt.

Wegen des Unabhängigkeitstags in den USA fehlen den Anlegern hierzulande wichtige Impulse. Vor allem am Nachmittag dürfte der Handel ausdünnen, sagten Händler. Auch für den Vormittag waren wenig marktbewegende Termine absehbar.

An der Wall Street hatten die Kurse nach Handelsschluss in Europa sich kaum mehr bewegt, auch da die Handelszeit mit Blick auf den Feiertag schon verkürzt war. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 21.479 Zähler aus dem Handel, während der Nasdaq 0,5 Prozent verlor. Der S&P500 stieg um 0,2 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag unter anderem wegen eines neuen Raketentests von Nordkorea um 0,4 Prozent auf 19.973 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,6 Prozent. (Reporter: Andrea Lentz und Patricia Uhlig; redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)