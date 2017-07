FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt dürfte nach Veröffentlichung der Fed-Protokolle eher verhalten in den Donnerstagshandel starten. Banken und Broker sagten für die Eröffnung wenig veränderte Kurse voraus. Am Mittwoch hatte der Dax 0,1 Prozent höher bei 12.453 Punkten geschlossen. Die hartnäckig niedrige Inflation bereitet der US-Notenbank Fed mit Blick auf die angepeilte weitere Zinserhöhung in diesem Jahr zusehends Kopfschmerzen. Einige Währungshüter befürchten, dass sich der als zu niedrig empfundene Preisdruck verfestigen könnte, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der Juni-Zinssitzung hervorgeht.

Anleger warten nun vor allem auf erste Signale zur Lage am US-Arbeitsmarkt vor dem für Freitag erwarteten offiziellen Bericht. Am Donnerstag stehen bereits die Juni-Daten des privaten Anbieters ADP auf der Agenda, sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Außerdem wird der ISM-Service-Index für Juni erwartet.

Auf Unternehmensseite bleibt es voraussichtlich ruhig. Am Schweizer Aktienmarkt ist die Erstnotiz des Apothekenversanddienstes Zur Rose geplant, die in Deutschland unter der Marke "DocMorris" tätig ist.

An der Wall Street hatten sich am Mittwoch der Dow-Jones- und der S&P500-Index nach Handelsschluss in Europa und der Veröffentlichung des Fed-Protokolls kaum mehr bewegt. Der Nasdaq-Composite hatte seine Gewinne auf 0,7 Prozent etwas ausgeweitet.

In Fernost überwog am Donnerstag die Unsicherheit über das Tempo der weiteren Zinserhöhungen in den USA. In Tokio tendierte die Börse schwächer. Der Nikkei-Index lag 0,5 Prozent im Minus. An der Börse in Shanghai fielen die Indizes ebenfalls um je etwa ein halbes Prozent. (Reporter: Anika Ross und Andrea Lentz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)