FrankfurtMit Rückenwind von den Börsen aus Asien und den USA dürfte der deutsche Aktienmarkt am Montag etwas höher in den Handel starten. Am Freitag hatte es der Dax nur knappe 0,1 Prozent ins Plus auf 12.388,68 Punkte geschafft.

Börsianer erwarten einen ruhigen Handel, da sich mehr und mehr Anleger in den Sommerurlaub verabschieden. Von Seiten der Konjunktur steht nur die deutsche Handelsbilanz an. Unternehmenstermine sind rar.

An der Wall Street hatte der Dow-Jones-Index am Freitag von unerwartet starken Arbeitsmarktdaten profitiert. Nach Börsenschluss in Europa hatte er weiter zugelegt und 0,4 Prozent höher mit 21.414 Zählern geschlossen. Die Technologie-Börse Nasdaq gewann ein Prozent, der S&P500 0,6 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 0,8 Prozent auf 20.082 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3211 Punkte. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)