MÄRKTE 2-Börsianer sehen Dax zu Handelsstart unverändert

Frankfurt, 11. Jul (Reuters) - Am Tag vor der halbjährlichen Kongressanhörung von US-Notenbank-Chefin Janet Yellen werden sich die Anleger am Dienstag bedeckt halten. Banken und Broker sagten für den Handelsstart kaum veränderte Kurs voraus. Am Montag hatte der Dax 0,5 Prozent auf 12.445,92 Punkte zugelegt.

Yellen wird am Mittwoch und Donnerstag den zuständigen Ausschüssen des Kongresses Bericht über die geldpolitische Lage in den USA erstatten. Anleger erhoffen sich Hinweise darauf, wie die Notenbank ihre durch Anleihenkäufe aufgeblähte Bilanz verkleinern will. Fed-Direktorin Lael Brainard wird sich zudem bei einer Veranstaltung in New York am Abend zum gleichen Thema äußern - allerdings erst nach Börsenschluss in Europa.

Für einige Unternehmen wie Lufthansa könnte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum umstrittenen Tarifeinheitsgesetz von Interesse sein. Spartengewerkschaften wie die Luftfahrtgewerkschaften Cockpit und Ufo halten das Gesetz für nicht vereinbar mit der Verfassung. Die Lufthansa wartet zudem mit ihren Verkehrszahlen für Juni auf.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne abgegeben. Der Dow Jones beendete die Sitzung fast unverändert mit 21.408 Zählern. Der Nasdaq gewann 0,4 Prozent, der S&P500 0,1 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,6 Prozent auf 20.195 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3208 Punkte. (Reporter: Andrea Lentz und Patricia Uhlig; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)