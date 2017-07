MÄRKTE 2-Dax vor Yellen-Anhörung wenig verändert erwartet

Frankfurt, 12. Jul (Reuters) - Bis zur Rede von Fed-Chefin Janet Yellen am Nachmittag vor dem zuständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses dürften die Anleger am Mittwoch in Deckung bleiben. Banken und Broker sagten für die Eröffnung denn auch wenig veränderte Kurse voraus. Schon am Dienstag hatte sich der Dax nur noch in engen Spannen bewegt und war mit 12.437 Punkten nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Die Anhörung beginnt um 16.00 Uhr MESZ, die Rede wird um 14.30 Uhr MESZ veröffentlicht. Anleger erhofften sich mehr Klarheit über Tempo und Ausmaß der künftigen Zinserhöhungen und den geplanten Abbau der durch Anleihekäufe während der Finanzkrise aufgeblähten Fed-Bilanz.

Am Abend - nach Börsenschluss in Europa - steht dann noch der Konjunkturbericht der Fed (Beige Book) in den Terminkalendern.

Am Dienstag hatten sich die Kurse an der Wall Street nach dem hiesigen Börsenschluss kaum mehr bewegt. Allerdings war in New York die Stimmung durch die Russland-Affäre von US-Präsident Donald Trump belastet worden, in der Trumps gleichnamiger Sohn verstärkt unter Druck gerät. Dies belastete auch den Dollar und schob im Gegenzug den Euro auf ein 14-Monats-Hoch von 1,1489 Dollar. Der Dow-Jones- und der S&P500-Index waren allerdings nahezu unverändert, der Nasdaq-Composite mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent aus dem Handel gegangen.

In Tokio lag der Nikkei-Index am Mittwoch 0,5 Prozent im Minus. In Shanghai waren die Kurse kaum verändert. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)