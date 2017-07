MÄRKTE 7-Deutsche Börse verprellt Anleger mit vorsichtigem Ausblick

Frankfurt, 27. Jul (Reuters) - Im hohen Bogen haben Anleger am Donnerstag nach der Vorlage des Quartalsberichts Aktien der Deutschen Börse aus ihren Depots geworfen. Die Papiere fielen um 4,8 Prozent auf 88,27 Euro und waren damit im Dax der größte Verlierer. Wegen des mauen Handels an den Finanzmärkten hatte der Börsenbetreiber erklärt, möglicherweise nur noch ein Ergebnis am unteren Ende der Prognosespanne erreichen zu können. Voraussetzung dafür sei allerdings eine Verbesserung des "zyklischen Umfelds" im zweiten Halbjahr.

Damit sei das Erreichen der Prognose konditional, schrieben die Analysten der Bank RBC in einer Kurzstudie. Dies könnte zu einer Senkung der Gewinnschätzungen vieler Experten um rund fünf Prozent führen. "Da lohnt sich derzeit die Anlage nicht", sagte ein Händler. Zudem dürfe man auch Rechtsstreitigkeiten um Vorstandschef Carsten Kengeter nicht vergessen. Dafür hat die Börse über zehn Millionen Euro zurückgestellt.