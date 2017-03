FrankfurtTrotz einer überraschend klaren Dividendenerhöhung haben die Anleger am Mittwoch die Aktien der Deutschen Post aus ihren Depots geworfen. Die Titel fielen in der Spitze um fünf Prozent, halbierten dann aber rasch ihre Verluste auf etwa 2,5 Prozent und pendelten sich bei 31,45 Euro ein. Damit hielten sie im Dax die rote Laterne. "Das waren eigentlich starke Zahlen, eine solide Bilanz", sagte ein Händler. Ein anderer Börsianer urteilte: "Da aber nicht alle Schätzungen ganz erfüllt wurden, reichte das nicht, um weitere Aktienkäufe zu rechtfertigen."

Der Bonner Konzern hatte für 2016 zwar ein Rekordergebnis vorgelegt, im vierten Quartal die Gewinnerwartungen aber verfehlt. So war der operative Gewinn nur auf 1,111 Milliarden Euro gestiegen und nicht wie von Analysten erwartet auf 1,134 Milliarden Euro. "Das kam nicht gut an, da die Post ohnehin schon gemessen an ihrer Gewinnerwartung hoch bewertet ist", sagte ein Börsianer.