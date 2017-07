MÄRKTE 8-Euro springt während Draghi-Rede in die Höhe

Frankfurt, 20. Jul (Reuters) - Spekulationen auf straffere Zügel in der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank haben dem Euro am Donnerstag Auftrieb gegeben. Die Gemeinschaftswährung stieg während einer Pressekonferenz von EZB-Chef Draghi um 0,5 Prozent auf ein Tageshoch von 1,574 Dollar. Draghi kündigte an, dass der EZB-Rat im Herbst über die Zukunft des Anleihekaufprogramms beraten werde. "Ich glaube, der positive Ausblick für die Konjunktur und die Erwartungen des Marktes, dass die Anleihenkäufe im Herbst zurückgefahren werden, haben dem Euro einen Schub gegeben", sagte Devisenspezialistin Alexandra Russell-Oliver vom Broker Caxton FX in London.

Der Dax gab einen Teil seiner zuvor erzielten Gewinne wieder ab und rutschte zeitweise wieder unter die Marke von 12.500 Punkten. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)