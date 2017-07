MÄRKTE 6-Dax startet schwächer - Nordkorea-Raketentest verunsichert

Frankfurt, 04. Jul Nach den Kursgewinnen zu Wochenstart hat der Dax am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Er startete ein halbes Prozent tiefer mit 12.412 Punkten in den Handel und folgte damit den Börsen in Asien, die wegen eines neuen Raketentests von Nordkorea ins Minus gerutscht waren. Wegen des Unabhängigkeitstages in den USA blieben die dortigen Aktienmärkte geschlossen, weshalb marktbewegende Impulse fehlten.