MÄRKTE 9-"Johnnie Walker"-Produzent Diageo nach Zahlen auf Rekordkurs

London, 27. Jul (Reuters) - Mit einem Aktienrückkaufprogramm und der Aussicht auf höhere Renditen hat Diageo am Donnerstag am Londoner Aktienmarkt Käufer angelockt. Die Papiere des Herstellers von "Johnnie Walker"-Whisky and Smirnoff Wodka stiegen um 7,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 2438 Pence und damit an die "Footsie"-Spitze. Bis Juni 2019 will die Brennerei ihre Rendite von 100 auf 175 Basispunkte erhöhen. Diageo hatte zudem ein Gewinn- und Umsatzplus für das Geschäftsjahr bis zum 30. Juni ausgewiesen. Aktien im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Pfund sollen im gerade begonnenen Geschäftsjahr zurückgekauft werden.