FrankfurtEin negativer Analystenkommentar hat Dialog Semiconductor am Dienstag den größten Kurssturz seit 17 Jahren eingebrockt. Die Papiere des deutsch-britischen Chipherstellers brachen um bis zu 36 Prozent auf 30,60 Euro ein. In den ersten Handelsstunden wechselten acht Mal mehr Papiere die Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Experten des Bankhauses Lampe schrieben in einer Kurzstudie, es gebe deutliche Hinweise, dass Dialogs Hauptkunde Apple einen eigenen Smartphone-Chip entwickele und zumindest teilweise auf Dialog-Produkte verzichten könne. Den Analysten zufolge macht Dialog mehr als 70 Prozent seiner Umsätze mit Apple. Sie stuften die Aktien auf "sell" von "hold" zurück. Das Kursziel beließen sie bei 42 Euro.

Lampe begründete die Zurückstufung damit, dass Apple seit geraumer Zeit vermehrt mehr Entwickler für Smartphone-Chips einstelle und es Anzeichen dafür gebe, dass der Konzern eigene Chip-Zentren in München und Kalifornien aufbaue. In der Branche sei zu hören, dass es Pläne gebe, die eigenen Produkte frühestens ab 2019 in die iPhones einzubauen. "Wir glauben, Dialog blickt einer sehr unsicheren Zukunft entgegen", erklärte Lampe-Analyst Karsten Iltgen. Dialog wollte sich zu dem Research-Bericht zunächst nicht äußern.

Auch die Titel von Dialog-Konkurrenten gerieten in den Abwärtsstrudel: AMS brachen um 6,2 Prozent ein, Besi verloren 1,7 Prozent.

Anfang April schockte der Dialog-Rivale Imagination Technologies die Anleger mit der Nachricht, dass Apple auf den Einsatz von Produkten der Firma verzichten wolle. Stattdessen sollten eigene Grafikchips entwickelt werden. Die Imagination-Aktien waren daraufhin um mehr als 70 Prozent eingebrochen.