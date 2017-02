Frankfurt, 09. Feb Den Aktionären großer deutscher Unternehmen winken für das vergangene Jahr erneut Rekorddividenden. Analysten der DZ Bank erwarten, dass die 110 Firmen aus Dax, MDax und TecDax für 2016 rund 43 Milliarden Euro ausschütten werden. Das wären zehn Prozent mehr als für 2015 - und so viel wie nie zuvor. "Viele Unternehmen verdienen weiterhin gut und beteiligen ihre Aktionäre großzügig an den Gewinnen", schrieb DZ-Bank-Analyst Michael Bissinger in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Alleine für den Dax, in dem die 30 größten börsennotierten Firmen in Deutschland zusammengefasst sind, sei eine Ausschüttung von 31,5 Milliarden Euro zu erwarten, sechs Prozent mehr als für 2015. Die Rekordjagd dürfte anhalten: "Der Konsens erwartet für die nächsten beiden Jahre jeweils Steigerungen von sieben bis acht Prozent." Die Zu den größten Dividendenzahlern sind der Studie zufolge Daimler mit 3,5 Milliarden Euro, die Allianz mit 3,4 Milliarden Euro und Siemens mit drei Milliarden Euro. Gut drei Viertel der Dax-Unternehmen würden voraussichtlich die Dividende anheben. Komplett gestrichen werde die Ausschüttung bei der Commerzbank und der Deutschen Bank. Die höchste Dividendenrendite im Dax ist nach Meinung der DZ Bank mit Aktien von ProSiebenSat.1 (5,0 Prozent), Daimler, Münchener Rück und Allianz (alle 4,8 Prozent) zu erzielen. (Reporterin: Patricia Uhlig; redigiert von Olaf Brenner; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)