FrankfurtAnleger der britischen Domino's Pizza Group Plc sind nach unerwartet schwachen Umsätzen zum Jahresauftakt in Scharen davongerannt. Die Titel der Pizza-Kette sackten am Donnerstag an der Börse in London um bis zu 14,2 Prozent auf ein Dreieinhalb-Monats-Tief von 338 Pence ab. Es war der größte Tagesverlust seit Mitte 2008. Große Enttäuschung herrschte vor allem, weil die Erlöse in den ersten neun Wochen des Jahres im Hauptmarkt Großbritannien wegen eines zunehmenden Wettbwerbs mit Anbietern wie Pizza Hut nur um 1,5 Prozent zulegten. Im selben Zeitraum vor einem Jahr waren sie noch um 10,5 Prozent gewachsen. Analysten hatten mit deutlich höheren Umsätzen gerechnet.

Die britische Schnellrestaurant-Kette, die zum US-Konzern Domino's Inc gehört und die in Deutschland auch Joey's Pizza betreibt, will sich in Norwegen ausbreiten. Für umgerechnet 4,6 Millionen Euro übernimmt sie Dolly Dimple's, die in dem skandinavischen Land zwölf Läden betreibt.