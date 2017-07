MÄRKTE 10-Quartalsbilanz bekommt Domino's Pizza schlecht

London, 25. Jul (Reuters) - Mit seiner Quartalsbilanz hat Domino's Pizza am Dienstag seine Aktionäre vergrault. Die Aktien des größten britischen Pizza-Lieferdienstes, der in Deutschland auch Joey's Pizza betreibt, fielen in London um 8,4 Prozent auf 255,8 Pence. Im ersten Halbjahr hatte Domino's - die Kette gehört zum gleichnamigen US-Konzern - zwar mit Geschäften, die länger als ein Jahr geöffnet hatten, 2,4 Prozent mehr umgesetzt. Aber das war deutlich weniger als das Plus von 13 Prozent vor einem Jahr. Börsianer fürchteten, dass die vielen Neu-Eröffnungen Domino's nicht unbedingt mehr Gewinn bescheren. Das Unternehmen will im laufenden Jahr 90 neue Läden in Großbritannien aufmachen.

Insgesamt belief sich der Umsatz im ersten Halbjahr der Firma zufolge auf 546,5 Millionen Pfund. Außerhalb Großbritanniens seien 23,8 Millionen Pfund erlöst worden. Domino's betreibt 1130 Geschäfte meist in Großbritannien, aber auch in der Schweiz, Irland und Deutschland. Der Kette machen zunehmend Konkurrenten wie Pizza Hut oder Papa Johns zu schaffen. Seit dem enttäuschenden Bericht zum ersten Quartal sind die Aktien in London unter Druck.