Frankfurt, 30. Jun Die Zahl der US-Ölbohrungen ist in der vergangenen Woche zurückgegangen. Dies teilte der Ölindustrie-Dienstleister Baker Hughes am Freitag mit. Nachfolgend die Statistik zur Zahl der aktiven Bohrlöcher in den USA. Aktive Bohrlöcher aktuell Veränderung RohölRIG-OL-USA-BHI 756 -2 ErdgasRIG-GS-USA-BHI 184 +1