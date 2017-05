SingapurDer Euro hat am Mittwoch im fernöstlichen Handel zum Dollar leicht zugelegt. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,0934 Dollar. Der Dollar wurde mit 112,04 Yen gehandelt und damit in der Nähe eines Sechs-Wochen-Hochs von 112,33 Yen. In Japan blieben die Märkte wegen eines Feiertags geschlossen. Mit Spannung erwarteten die Händler die Entscheidung der US-Notenbank über ihren weiteren Kurs. Da die jüngste Zinserhöhung erst anderthalb Monate zurückliegt, werden die Währungshüter laut Experten wohl dieses Mal stillhalten. Fachleute dürften die Stellungnahme der Fed daher auf Signale durchforsten, wann die Geldpolitik weiter gestrafft wird.