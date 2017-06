LondonDie Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump treibt Anleger verstärkt in Wertpapiere aus der Euro-Zone. Eine monatliche Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter 47 Fondsmanagern in Europa, Großbritannien, Japan und den USA zeigte am Freitag, dass der Anteil der Aktien aus der Währungsunion auf den höchsten Stand seit September 2015 gestiegen ist. Er legte im Schnitt auf knapp 20 Prozent zu. Dagegen sei der Anteil von US-Aktien auf 39,7 Prozent reduziert worden. Das war der niedrigste Wert seit November, als Trump zum Präsidenten der USA gewählt wurde.