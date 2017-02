FrankfurtPläne für eine Komplettübernahme von Euro Disney haben dem Freizeitparkbetreiber den größten Kurssprung in seiner Geschichte beschert. Die Aktien schossen an der Börse in Paris um 67 Prozent auf zwei Euro in die Höhe, nachdem die US-Mutter Walt Disney ihren Anteil an Euro Disney auf 85,7 Prozent aufstockte und ein Angebot für eine Übernahme der restlichen Aktien machte. Je Aktie sollen die Euro-Disney-Anleger zwei Euro von Walt Disney erhalten. Euro Disney betreibt das Disneyland in Paris und ist im französischen Nebenwerteindex notiert. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)