MÄRKTE 6-Märkte reagieren erleichtert auf EZB-Entscheidung

Frankfurt, 20. Jul (Reuters) - Das Festhalten der EZB an der Option, die Anleihenkäufe zu verstärken, hat am Donnerstag die Anleger wieder an die Märkte gelockt. Der Dax weitete seine Gewinne auf 12.534 Zähler aus, was einem Plus von 0,7 Prozent entsprach. Der Bund-Future drehte ins Plus. Die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen gaben im Gegenzug auf 0,53 Prozent von 0,56 Prozent vor der Entscheidung nach.

An den Märkten war erwartet worden, dass die EZB möglicherweise die bisher stets bekräftigte Option streichen könnte, die billionenschweren Anleihenkäufe bei Bedarf erneut auszuweiten. Zuletzt hatte sich die EZB optimistischer zur Konjunktur geäußert und weitere Zinssenkungen vorerst ausgeschlossen. Die Leitzinsen ließen die Währungshüter unverändert bei dem seit März 2016 geltenden Rekordtief von 0,0 Prozent.

Ab 14.30 Uhr MESZ wird EZB-Chef Mario Draghi die Entscheidung vor der Presse erläutern.