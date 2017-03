FrankfurtIn der Hoffnung auf einen künftigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron decken sich Anleger wieder mit Staatsanleihen des Landes ein. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Papiere am Donnerstag auf bis zu 1,002 von 1,033 Prozent. Dadurch fiel auch der Risikoaufschlag (Spread) zu vergleichbaren Bundestiteln auf 63 Basispunkte.

"Diese Bewegung in den Spreads spiegelt nicht nur den möglichen Sieg Macrons in der ersten Wahlrunde, sondern auch die Wahrscheinlichkeit seines Einzugs in den Elysee-Palast wider", sagte Anlagestratege Matthew Cairns von der Rabobank. Damit würde er seine Konkurrentin Marine Le Pen aus dem Rennen schlagen. Die Chefin des rechtsextremen Front National will ihre Land aus der Euro-Zone führen. "Darüber hinaus hat Macron ein Wahlprogramm umrissen, dass als recht ausgewogen gesehen wird", fügte Cairns hinzu. Es beinhalte Pläne für mehr Wachstum, ohne die bisherige soziale Absicherung aufzugeben.

Gut sechs Wochen vor der ersten Runde der französischen Präsidentenwahl kann Macron auf 26 Prozent der Stimmen hoffen, einen Prozentpunkt mehr als Le Pen. Die Stichwahl am 7. Mai werde er voraussichtlich mit 65 Prozent gewinnen. In den vergangenen Wochen hatten Demoskopen meist Le Pen als Siegerin der ersten Runde gesehen. Dies hatte die Anleihe-Spreads zeitweise auf ein Viereinhalb-Jahres-Hoch getrieben. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Abhinav Ramnarayan.; redigiert von Olaf Brenner; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)