London/FrankfurtWieder aufgeflammte Spekulationen auf eine Konsolidierung im französischen Telekomsektor haben am Dienstag die Telekomwerte in Paris angeschoben. Orange, SFR, Bouygues und Iliad legten je etwa zwei Prozent zu. In einigen Zeitungen fänden sich wieder Berichte über eine Konsolidierung des Sektors, erklärte ein Händler. In einem Börsenbrief heiße es gar, dass die Verhandlungen wieder liefen. Dies wurde von einem Bouygues-Sprecher aber dementiert. Vertreter der anderen Firmen waren zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.