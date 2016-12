FrankfurtEin enttäuschender Quartalsumsatz des Konkurrenten Rite Aid hat Fred's am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Die Aktien der Apothekenkette, die 865 Filialen von Rite Aid übernehmen wird, fielen im vorbörslichen US-Geschäft um 8,3 Prozent auf 18,66 Dollar.

Rite Aid zufolge ging der Umsatz in Geschäften, die mindestens ein Jahr bestehen, um 3,4 Prozent zurück. Die Gesamterlöse lagen mit 8,1 Milliarden Dollar unter der durchschnittlichen Analystenprognose von 8,23 Milliarden Dollar. Das Unternehmen machte die schleppende Übernahme durch Walgreens für das schwache Abschneiden verantwortlich. Rite Aid verloren vorbörslich 0,7 Prozent.

Der Verkauf der Filialen an Fred's ist Teil des Walgreens-Deals. Damit soll sichergestellt werden, dass die US-Behörden die Fusion genehmigen. Die Aussicht auf die Übernahme der Rite-Aid-Standorte hatte Fred's am Dienstag mit einem Kursplus von gut 81 Prozent den größten Tagesgewinn der Firmengeschichte beschert. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Olaf Brenner; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)