MÄRKTE 6-Erleichterung bei FMC-Aktionären

Frankfurt, 01. Aug (Reuters) - Mit Aktienkäufen haben die Anleger am Dienstag auf den Zwischenbericht von Fresenius Medical Care (FMC) reagiert. Die Papiere stiegen im Dax zeitweise um drei Prozent auf 82,25 Euro und führten damit die Gewinnerliste an. Dabei hatte die Dialysetochter des ebenfalls im Dax gelisteten Gesundheitskonzerns Fresenius die Schätzungen der Analysten nicht ganz erfüllt. "Die Anleger hatten im Vorfeld aber noch schlechtere Ergebnisse erwartet und daher die Aktie verkauft", erklärte ein Händler die Kursreaktion. FMC-Titel haben in den vergangenen vier Wochen 5,2 Prozent eingebüßt, während der Dax nur 1,7 Prozent verlor.

Das Unternehmen sei auf gutem Weg, die Prognose für das Gesamtjahr zu erfüllen, erklärten die Experten vom Analysehaus Kepler Cheuvreux. Im zweiten Halbjahr könnte FMC unter anderem die Personalkosten besser in den Griff bekommen. Auch DZ-Bank-Analyst Sven Kürten hält trotz des schwächeren Quartalsergebnisses die Prognose für 2017 noch für erreichbar.