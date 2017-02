FrankfurtEine Strafzahlung und der Rückzug vom US-Markt haben FXCM am Dienstag auf ein Rekordtief gedrückt. Die Aktien des Online-Devisenbrokers brachen zeitweise um mehr als die Hälfte auf 3,25 Dollar ein. Dabei wechselten innerhalb der ersten Handelsstunde an der Wall Street bereits rund 20 Mal so viele FXCM-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Am Montagabend hatte die US-Derivateaufsicht CFTC dem Unternehmen sowie dessen Gründern Dror Niv and William Ahdout im Streit um angeblichen Betrug an FXCM-Kunden eine Zahlung von sieben Millionen Dollar aufgebrummt. Firmenchef Niv und Geschäftsführer Ahdout verloren darüber hinaus ihre CFTC-Zulassung. Das Brokerhaus gab daraufhin den Rückzug vom US-Markt bekannt. Die Aktien des Rivalen Gain Capital, der Interesse an der Übernahme des FXCM-Kundenstamms in den USA hat, stiegen am Dienstag um gut elf Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 8,50 Dollar.