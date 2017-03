(Berichtigt Tippfehler in Reporternamen, Vergauwen statt Vergowen)

FrankfurtAnleger haben nach einer Gewinnwarnung bei Aktien von Gemalto die Reißleine gezogen. Die Papiere des niederländischen Anbieters von Produkten zur digitalen Sicherheit stürzten am Mittwoch in Amsterdam um bis zu 23 Prozent auf 48,59 Euro ab und steuerten damit auf den größten Tagesverlust in der Firmengeschichte zu.

Wegen schlecht laufender Geschäfte in den USA schraubte die Firma ihr operatives Gewinnziel um rund zehn Prozent auf das Vorjahresniveau von rund 453 Millionen Euro herunter.

Im Sog von Gemalto verloren auch die Papiere von Ingenico, STMicroelectronics und Soitec um bis zu fünf Prozent.