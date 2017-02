FrankfurtDie Aussicht auf eine Einigung im Griechenland-Streit zwischen der Euro-Zone und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) hat Anleger bei griechischen Staatsanleihen zugreifen lassen. Die Rendite der zehnjährigen Bundespapiere sank am Freitag im Gegenzug auf 7,48 Prozent nach 7,844 Prozent am Vortag. Die Verzinsung der zweijährigen Papiere ging um rund 120 Basispunkte auf 8,81 Prozent zurück.

Nach monatelangem Ringen der internationalen Gläubiger um Reformen soll nun eine gemeinsame Position vorgelegt werden, wie ein Vertreter der Euro-Zone erklärte. Die Verhandlungen im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung der griechischen Reformschritte, die eigentlich schon Ende 2016 beendet sein sollte, steckten bisher fest. Die Vertreter Griechenlands und der internationalen Geldgeber stehen unter Druck, weil die Finanzminister der Euro-Zone die Vereinbarung am 20. Februar billigen sollen. Bis heute hat der IWF nicht erklärt, ob er sich am laufenden dritten Hilfsprogramm beteiligen wird. Sollte er sich zurückziehen, müsste sich der Bundestag nach Ansicht von Finanzminister Wolfgang Schäuble erneut mit den Milliardenhilfen befassen.