FrankfurtDas Lob der Rating-Agentur Moody's ermuntert Anleger zum Anstieg bei griechischen Anleihen. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Titel erneut auf ein Siebeneinhalb-Jahres-Tief von 5,413 Prozent. Die zweijährigen Titel rentierten mit 3,916 ebenfalls so niedrig wie zuletzt zum Jahreswechsel 2009/2010.

Moody's hatte am Freitagabend die Bonitätsnote Griechenlands auf "Caa2" von "Caa3" angehoben. Zudem signalisierte die Rating-Agentur eine weitere Hochstufung in den kommenden Monaten. Die Experten begründeten ihre Entscheidung mit der Freigabe weiterer Hilfen, mit der das krisengeplagte Land im Juli fällig Kredite bedienen kann.