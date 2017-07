MÄRKTE 6-Anleger von Hapag-Lloyd erleichtert über TUI-Ausstieg

Frankfurt, 11. Jul (Reuters) - Anleger haben erleichtert auf den vollständigen Rückzug von TUI bei Hapag-Lloyd reagiert. Die Aktien der Reederei kletterten am Dienstag um 7,5 Prozent auf 31,70 Euro. Das war der höchste Stand seit mehr als vier Monaten. "Die Aktie steigt, weil der Überhang jetzt weg ist", sagte ein Händler. "Die drohende Platzierung des TUI-Anteils hing wie ein Damokles-Schwert über der Aktie." Positiv komme zudem an, dass die Platzierung ohne Abschlag zum Schlusskurs vom Montag, also zu 29,50 Euro, durchgegangen sei, fügte ein anderer Händler hinzu.

TUI hatte sich seit März von seinen Hapag-Anteilen getrennt. Mit der nun abgeschlossenen Platzierung der restlichen Aktien wird TUI zu einem reinen Touristikkonzern.

Hapag-Aktien hatten bereits am Montag 7,4 Prozent zugelegt. Hintergrund war die angekündigte Fusion der Containerreederei Cosco Shipping mit dem kleineren Rivalen Orient Overseas International. Durch die weiter fortschreitende Konsolidierung in der Reederei-Branche dürften sich die unter Druck geratenen Frachtraten erholen. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)