MÄRKTE 13-Anleger senken Daumen über Spielzeughersteller Hasbro

New York, 24. Jul (Reuters) - Als für nicht gut genug haben die Anleger am Montag den Zwischenbericht des US-Spielzeugherstellers Hasbro befunden und Kasse gemacht. Die Aktien stürzten in New York um zehn Prozent auf 104,33 Dollar ab und zogen auch die Titel des größeren Rivalen, des Barbie-Puppen-Herstellers Mattel, um bis zu fünf Prozent ins Minus. Zwar hatte der Hersteller von Figuren aus Disney-Filmen die Schätzungen der Analysten beim Quartalsumsatz knapp übertroffen - aber eben nur so knapp wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr. "Die Aktien waren schon vor dem Quartalsbericht sehr stark gewesen, daher hatten viele die Latte sehr hoch gelegt", sagte Analystin Lind Weiser von D.A. Davidson.

Der unter anderem für seine "Transformer"- und "Starwars"-Figuren bekannte zweitgrößte US-Spielzeugproduzent hatte im Quartal seinen Umsatz um 10,6 Prozent auf 972,5 Millionen Dollar erhöht. Analysten hatten laut Reuters-Daten mit einem minimal geringeren Erlös von 972,4 Millionen Dollar gerechnet.